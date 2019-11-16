Gökhan Gönül futbolu bırakıyor mu? Paylaşım...
Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül, siyah beyazlı ekiple sözleşmesini uzatamaması halinde futbola veda edeceği yönündeki haberleri yalanladı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen deneyimli sağ bek Gökhan Gönül, sezon sonunda sözleşmesi uzatılmaması halinde futbolu bırakacağına dair iddialara yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşlarıyla birlikte gülen bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda emekli olacağı yönündeki haberleri yalandı.
Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamalarında yer almayan 34 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül'ün sözleşme uzatılmaması durumunda futbola veda edeceği iddia edilmişti.
Gökhan Gönül'ün paylaştığı fotoğraf
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