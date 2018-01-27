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Gökhan Gönül: 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de'

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Gökhan Gönül, zorlu mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş, Vodafone Park'taki zorlu karşılaşmada Kasımpaşa'yı Talisca'nın 2 golüyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısına 6 puanla başlamış oldu. Gökhan Gönül maç sonunda kendileri gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için iç saha maçlarının önemine vurgu yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için, evimizde oynadığımız maçlarda sıfır puan kaybı yaşamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2-0'ın tehlikeli bir skor olduğunun altını çizen Gökhan, "İlk yarı iyi oynadık, herkes işini iyi yaptı ama 2-0 her zaman kritik skordur. 3'ü, 4'ü, 5'i bulabilirdik. Bunları atmamız gerekiyor." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarını da aktaran tecrübeli savunmacı, "Bugün Şenol Hoca bize 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de' dedi. Harbiden bu maçta böyle bir durum gerçekleşti. 2'den sonra en azından 3'ü atmamız gerekiyordu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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