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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriGökhan Gönül, 3. dalyasını Fenerbahçe'ye karşı yapacak!
Futbol Gökhan Gönül, 3. dalyasını Fenerbahçe'ye karşı yapacak!
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Sıradaki Haber:Saha kenarında Aykut Kocaman - Şenol Güneş rekabeti!

Futbol
aa-spor
22.02.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Gökhan Gönül, 3. dalyasını Fenerbahçe'ye karşı yapacak!

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Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonu başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Gökhan Gönül, 25 Şubat Pazar günü sarı-lacivertli ekip ile oynayacakları derbi maçta görev alması halinde 3. dalyasını eski takımına karşı yapacak.

 Spor Toto Süper Lig'e 2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olarak adım atan Gökhan Gönül, kariyerinin en anlamlı maçlarından birinde teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Ligde 299 mücadelede görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'taki derbi maçta şans bulması durumunda ligde 300. maçına çıkacak.

27,1 MAÇ ORTALAMASI İLE OYNADI

Lig serüveni boyunca istikrarlı bir performans sergileyen deneyimli savunma oyuncusu her sezon 27,1 maç ortalaması ile görev yaptı.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda 32 maçta forma giydi ve kariyerinde en çok bu dönemde lig mücadelesine çıktı.
Milli oyuncunun en az forma giydiği bölüm ise Fenerbahçe'de oynadığı son sezon oldu. Gökhan Gönül 2015-2016 sezonunda 22 karşılaşmada görev aldı.

TOPLAM 39 SARI, 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Tecrübeli futbolcu 299 lig maçında 39 sarı, 2 kırmızı kart gördü.
Lig tarihindeki en sakin sezonunu Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk yıl geçiren Gökhan Gönül, 2007-2008 sezonunu kart görmeden tamamladı.
Milli futbolcu, kariyerinin en hırçın sezonunu ise 2012-2013 sezonunda yaşadı. Gökhan Gönül, 6 sarı kart görürken 1 maçta da kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

11 KEZ RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRDI

Gökhan Gönül lig kariyeri boyunca 11 kez gol sevinci yaşamayı başardı.
Fenerbahçe forması giydiği 2010-2011 ve 2012-2013 sezonunda 3'er gol atarak en golcü sezonlarını geçiren Beşiktaşlı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan Gökhan Gönül, 11 yıllık lig kariyerinde 4 sezonu golsüz tamamladı.

ÜÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Gökhan Gönül, 11 sezon süren 299 maçlık lig kariyerinde üç şampiyonluk gördü.
Lig kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile kazanan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014 sezonunda bir kez daha lig kupasını kaldırmayı başardı.

Beşiktaş'a transferinin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan tepki çeken Gökhan Gönül, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda üçüncü şampiyonluk sevincini yaşadı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN LİG PERFORMANSI

Sezon Maç Gol Kart
2007-2008 (Fenerbahçe) 24 - -
2008-2009 (Fenerbahçe) 29 - 3 sarı, 1 kırmızı kart
2009-2010 (Fenerbahçe) 30 2 5 sarı kart
2010-2011 (Fenerbahçe) 30 3 7 sarı kart
2011-2012 (Fenerbahçe) 31 1 4 sarı kart
2012-2013 (Fenerbahçe) 27 3 6 sarı, 1 kırmızı kart
2013-2014 (Fenerbahçe) 29 - 5 sarı kart
2014-2015 (Fenerbahçe) 32 - 4 sarı kart
2015-2016 (Fenerbahçe) 22 1 1 sarı kart
2016-2017 (Beşiktaş) 29 1 4 sarı kart
2017-2018 (Beşiktaş) 16 - -
TOPLAM 299 11 39 sarı, 2 kırmızı kart

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