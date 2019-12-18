Gökhan Çıra, Muslera ile fotoğraf çektirmiş
Galatasaray ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Fernando Muslera'nın ile tartışma yaşayan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Galatasaray alt yapısından yetişen Çıra'nın, maç sonunda kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Muslera ile 2015 yılılnda sarı kırmızılı kulübün U19 takımında forma giydiği dönemde çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
23 yaşındaki Gökhan Çıra deplasmanda 2-0 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından sosyal medya paylaşımı ve sözleri ile Galatasaray camiasının büyük tepkisini çekmişti.
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