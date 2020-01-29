Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı Emre Belözoğlu paylaşımıyla gündeme geldi.

23 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu formasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve sarı lacivertli ekibin kaptanı hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Gökhan Çıra, söz konusu paylaşımında, "Bizimkisi çocukluk aşkı. Türkiye’de karakterini örnek aldığım tek insan. Senin kalbini bilen biliyor abi, iyi ki bizim KAPTANIMIZSIN. Forma için ayrıca teşekkür ederim abi" sözlerini kullandı.

Galatasaray altyapısında yetişen futbolcunun, olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından böyle bir paylaşım yapması sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

İŞTE GÖKHAN ÇIRA'NIN O PAYLAŞIMI





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