Gökhan Çıra kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Gökhan Çıra, son günlerde sporcu kişiliğinin haricinde magazin haberleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Selin Ciğerci ile birliktelikleri devam eden ve evlilik teklifi ile gündemde yer alan Gökhan Çıra, internet üzerinden biyografisi ile gündemde yer alıyor. Peki, Gökhan Çıra kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başlayan Gökhan Çıra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giymiştir.
Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer olmuştur.
2017/18 sezonunda Gökhan Çıra'nın yeni takımı ise Diyarbekirspor olmuştur.
Gökhan Çıra, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir.
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