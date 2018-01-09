Gökdeniz'den olay paylaşım! Trabzon ayaklandı...

11 yıldır Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan'ın formasını giyen ve kaptanlığını yapan Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı bir video paylaştı.

Bu paylaşım takipçilerinden büyük beğeni alırken, bordo-mavili taraftarlar bu paylaşımı tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüş sinyali olarak algıladı.

Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı. (Ajansspor)