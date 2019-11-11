Gökçe Pilevne Avrupa üçüncüsü
Makedonya'da düzenlenen Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Gökçe Pilevne üçüncü oldu.
Kadıköy 30 Ağustos İlkokulu öğrencisi olan Pilevne, yarı finale kadar çıktığı şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.
Pilevne bu başarısının ardından 30 Ağustos İlkokulu Müdürü Şahin Civil’i makamında ziyaret etti. Civil, başarılı sporcuyu tebrik ederken okuldan yapılan açıklamada “Makedonya’da yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda Avrupa 3.’sü olan öğrencimiz Gökçe Pilevne’yi kutlar başarılarının devamını dileriz” denildi.
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