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Goffin 2. turda Avustralya Açık'a veda etti!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 7 numaralı seribaşı David Goffin, 2. turda elendi.

Hürriyet Haber
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, 2017 sezon sonu turnuvasında final oynadıktan sonra dünya sıralamasında 7'nciliğe kadar tırmanan David Goffin ile dünya 59 numarası Julien Benneteau karşılaştı.

Goffin, ilk seti 6-1 alarak maça hızlı başladı. Fakat 36 yaşındaki Benneteau, sonraki setleri 7-6, 6-1 ve 7-6 kazanarak 3-1'lik skorla adını 3. tura yazdırdı.
Erkeklerde 12 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise dünya sıralamasının 47. basamağındaki Karen Khachanov'u 6-4, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

TenisAvustralya Açık

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