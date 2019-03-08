Göçek'le Başakşehir son 8 maçını kaybetmedi! F.Bahçe ise...
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Başakşehir, son 2 haftadan 4 puan çıkartan Fenerbahçe'yi konuk edecek. iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yer alan mücadelede kırmızı kart ve penaltı bahisleri de açık!
- Lider Başakşehir'de Gael Clichy ve Demba Ba sakat.
- Son 2 haftadan 4 puan çıkartan Fenerbahçe'de ise Yassine Benzia liste dışı, Andre Ayew cezalı.
- Nabil Dirar'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak.
HÜSEYİN GÖÇEK'LE BAŞAKŞEHİR SON 8 MAÇINI KAYBETMEDİ!
- Bu sezon Hüseyin Göçek'in yönettiği Kayserispor ve Akhisarspor maçlarını gol yemeden kazandılar.
- Son 4 sezonda toplam 8 defa Hüseyin Göçek ile Süper Lig maçına çıktılar, yenilgileri yok! (5 galibiyet - 3 beraberlik)
F.BAHÇE, ANKARAGÜCÜ'NE KAYBETMİŞ VE COCU YOLLANMIŞTI!
- Ülker Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü maçında Hüseyin Göçek düdük çalmış, maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de ise Phillip Cocu ile maç sonunda yollar ayrılmıştı.
- Daha önce Başakşehir ile Fenerbahçe'nin 2009/10 sezonunda oynadığı lig maçında görev yapan Hüseyin Göçek, kariyerinde 2. kez "Başakşehir-Fenerbahçe" maçına çıkmış olacak.
MİSLİ.COM'DA KIRMIZI KART VE PENALTI BAHİSLERİ DE AÇIK!
- Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçı, iddaa'da TEK MAÇ ve Özel Etkinlik tercihleri de açık!
- Penaltı veya Kırmızı Kart tercih edecekseniz, iddaa oranı 2,70...
- Hüseyin Göçek bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. (3 kırmızı kart - 4 penaltı)
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