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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Göbekten baklavaya

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Göbekten baklavaya

Tufan, ekstra çalışma yapmanın önemini kavradığını söyledi.

Geçen sezonun ilk devresinde futboldan kopma noktasına gelen ve aşırı kiloları nedeniyle tartışılan Ozan Tufan, Alanya’da açtığı yeni sayfayla tekrar eski günlerine döndü. Yeni sezon öncesi bireysel çalışan Tufan, ‘six pack’ denilen baklava dilimli bir vücut formuna ulaştı.

LİGDE geçen sezon Alanya’da kiralık oynayan Ozan Tufan, fiziksel olarak müthiş bir değişim yaşadı. Göbekli vücuduyla geçmişte medyaya konu olan 24 yaşındaki futbolcu, ‘six pack’ (baklava dilimli görünüm) bir forma ulaştı. F.Bahçe, 1 Temmuz’da toplanacak ama Tufan, öncesinden çalışmalara başladı. Çevresine geçmişe dair değerlendirmeler yapan Tufan, “Profesyonel bir sporcu için ekstra çalışma yapmanın önemini anladım. Menajerim çok yardımcı oldu. F.Bahçeliler’e en iyi Ozan’ı izleteceğim” dedi.

Yanal’ın gözüne girecek mi?

HAYALLERİNİN takımının her zaman F.Bahçe olduğunu söyleyen Tufan, “Burada oynamanın herkese kısmet olmayacağını anladım. Artık sadece kariyerime odaklandım” dedi. Öte yandan sarı lacivertli futbolcunun, Aytemiz Alanyaspor’dan gelen tekrar kiralama teklifini reddettiği de öğrenildi. Şu anda kampa konsantre olan ve yeniden teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne girmeye odaklanmayı isteyen Tufan’ın, fazlasıyla motive ve başarıya aç şekilde çalışması, sosyal medya paylaşımlarına da sık sık yansıyor.

Yeniden yükselişe geçti

BURSASPOR altyapısından yetişen ve bu ekipte parlayan Ozan Tufan, 2015’te F.Bahçe’ye geldi. 98 maçta 9 gol atıp 8 de asist yapan Tufan, 2017-18’da büyük bir düşüş yaşadı ve tüm kulvarlarda sadece 14 maçta forma giydi. Kadro dışı kalan Tufan, geçen sezon takımın başına gelen
Phillip Cocu tarafından beğenilmedi ve takımdan ayrı kaldı. Geçen sezonun ikinci devresinde Aytemiz Alanyaspor’a kiralık giden Tufan, Sergen Yalçın yönetiminde yeniden forma girdi. 19 maçta sahaya çıkan Tufan, yeniden Milli Takım’a seçildi.

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