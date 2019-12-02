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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.12.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

GMG Kırklarelispor'da Türkiye Kupası heyecanı

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GMG Kırklarelispor'da Türkiye Kupası heyecanı

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Aralık Perşembe günü Süper Lig takımı Gaziantep FK ile yapacağı 5. tur ilk maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak üst tura yükselmek istediklerini söyledi.

Gaziantep FK'nin güçlü bir rakip olduğunu belirten Can, tur atlamak ve Kırklareli'nin adını duyurmak için kazanma hedefiyle sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Kırklarelispor'un birçok kez Ziraat Türkiye Kupası'na katıldığını anımsatan Başkan Can şöyle konuştu:

"Hiçbirinde bu kadar uzun süre mücadele edemedik. İnşallah iyi bir skor alarak turu geçip Türkiye'de ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Kırklarelispor tarihte ilk defa böyle üst tur mücadelesinde bulunuyor. Son 16 takım arasına kalırsak hem camiamız hem de Kırklarelispor için çok büyük bir başarı olacak. Rakibimizden çekinmiyoruz, aslanlar gibi çıkıp sahaya mücadele edeceğiz. İyi olanın kazanacağı bir maç olsun. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz."

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