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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
11.09.2019 - 21:51, Son Güncelleme:

Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

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Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

Antalya'da erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ'ı 108-86 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.

Teksüt Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da Tofaş'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta'nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)
TOFAŞ: Emre Tanışan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 8, Batın Tuna 3, Dewayne 4, Bora Satır 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin Yaşar 4
Teksüt Bandırma: Smith 16, Prewitt 15, Furkan Haltalı 6, Erkin Şenel 3, Sadık Emir Kabaca 5, Erkan Yılmaz 15, Atakan Erdek 9, Şehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen Şengün 2, Terry 11, Berke Atar 6
1. Periyot: 28-25
Devre: 45-50
3. Periyot: 61-82

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