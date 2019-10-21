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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
21.10.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

GLL Wingman VIII Şampiyonu Blaze Espor

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GLL Wingman VIII Şampiyonu Blaze Espor

GLL tarafından düzenlenen 20 bin dolar ödül havuzlu PUBG WINGMAN VIII turnuvasının şampiyonu Blaze Espor oldu.

DUO modda düzenlenen en heyecanlı turnuvalar arasında nitelendirilen WINGMAN VIII’e toplamda 1000’e yakın takım katıldı. Blaze Espor adına yarışan Cihan “rip” Haydari ve Furkan “Smash” Şanlı büyük bir mücadele sonunda turnuvaya damga vurmayı başardılar ve 8.000 USD tutarındaki şampiyonluk ödülünü kazandılar.

Turnuvaya Avrupa ve Orta Doğu / Afrika takımlarının yer aldığı eleme grubu maçları ile başlandı. Blaze Espor ilk 5 turda oynanan 18 maç sonunda Lig Aşamasına katılma hakkı kazandı. Lig aşamasında 3 hafta süresince oynanan 15 maç sonunda, ligi 2. sırada bitirerek Blaze Espor adını Büyük Final aşamasına yazdırmayı başardı.

CIS (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan) bölgesini temsilen kendi grup aşamalarını ilk 16 sırada tamamlayan takımların da katılımı ile 32 takım Büyük Final aşamasında şampiyonluk için yarıştı.

17 ve 18 Ekim günlerinde oynanan toplam 12 maç sonucunda Blaze Espor takımı Büyük Final Aşamasını 1. olarak tamamlayarak şampiyon oldu. Büyük final aşamasını ilk 10 sırada bitiren takımlar arasında 2 Türk takımı bulunuyor. Ülkemizi temsilen Blaze Espor şampiyon olurken, diğer Türk takımı ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ligi 9. sırada tamamladı.

Genel Menajer Atahan Dikmen, “Önce Avrupa ve MEA bölgesinin finalini 2. bitirip, sonra CIS bölgesi ile birleşilen büyük finali 1. bitirerek istikrarımızı gösterdik. Büyük ödülü kazandığımız için çok mutluyum. Blaze Espor adı altında ilk büyük turnuvamızı kazandık. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

Blaze Espor takım sahibi Bora Koçyiğit ise “Avrupa, Orta Doğu ve özellikle de Rus takımlarının katıldığı bir turnuvada Türk Esporunu iyi bir şekilde temsil etmiş olmaktan ve şampiyonluktan çok mutluyum. Oyuncularımız RIP ve SMASH’i tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

GLL Wingman VIII Şampiyonu Blaze Espor

 

 

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