Glenn Hoag'un cezası belli oldu
Voleybol Efeler Ligi Final Etabı büyük bir çekişmeyle 5. maça taşınırken, serinin 3. maçında hakeme fiili müdahalede bulunduğu için diskalifiye olarak oyun dışı kalan Arkas Spor Teknik Direktörü Arthur Glenn Hoag, cumartesi günü oynanacak şampiyonluk maçında salonda olamayacak.
TVF Disiplin Kurulu, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirdiği oturumda Voleybol Efeler Ligi Play Off Final serisinin İzmir'de oynanan ilk, serinin 3. maçının 2. setinde skor 7-14 Fenerbahçe lehine iken bir GDS pozisyonunda maçın Yardımcı Hakemi Cihat Küçükboyacı'ya yaptığı şiddetli itirazda fiili müdahalede de bulununca karşılaşmanın Başhakemi Yavuz Akdemir tarafından diskalifiye edilen Glenn Hoag'a 3 karşılaşmadan men cezası verdi.
Böylece Kanadalı Teknik Direktör, Final etabının 4. maçında olduğu gibi, şampiyonun belirleneceği 4 Mayıs Cumartesi günkü maçta da takımının başındaki yerini alamayacak.
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