Glasgow'un rengi mavi!
Glasgow takımları Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getiren 'Old Firm'de kazanan 'mavi' taraf oldu!
Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi arasında oynanan maçta Rangers, Ibrox Park'ta Celtic'i konuk etti.
Maç boyunca rakibine oranla daha etkili bir performans sergileyen Rangers, 30. dakikada Ryan Jack'in ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.
Bu sonuçla Rangers, puanını 42'ye çıkararak şampiyonluk yarışında lider Celtic'i yakaladı.
Brendan Rodgers yönetiminde ilk kez "Old Firm" kaybeden Celtic ise bir maç eksiği ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
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