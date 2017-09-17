Gladyatör, Juve'yi galibiyete taşıdı

Sassuolo, Serie A'nın 4. haftasında Citta del Tricolore Stadı'nda evinde Juventus'u ağırladı.
Maç Juventus'un baskısı ile başladı.
4. dakikada Cuadrado'nun pasında Pjanic harika bir şutla cevap verirken kaleci Consigli inanılmaz bir kurtarışla kalesini korudu.
16. dakikada Mandzukic'in asistiyle Paulo Dybala çıktığı 100. maçta takımını deplasmanda 0-1 öne geçirerek 50. golünü kaydetmiş oldu.
Maçın ilk yarısının sonunda hakem uzatma vermezken gol sesi çıkmayınca ekipler soyunma odalarına 0-1'lik skor ile geçtiler.
İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus, Dybala'nın golü ile 49. dakikada durumu 0-2'ye getirdi.
Pes etmeyen ev sahibi ekip, 51. dakikada Matteo Politano'nun golü ile kaleci Buffon'u avlayarak durumu 1-2'ye getirdi.
Ataklarını arttıran Juventus, 63. dakikada Dybala ile durumu 1-3'e getirdi.
84. dakikada Dybala alkışlar arasında oyundan alınırken yerine Bernardeschi oyuna dahil oldu.
Hakem 90. dakikada 3 dakikalık uzatmayı işaret etti.
Bu sonuç ile Juventus, ligde 4'te 4 yaptı, Serie A'da puanını 12'ye çıkararak galibiyet serisini sürdürdü.