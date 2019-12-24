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Futbol
AA
24.12.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Giuseppe Iachini Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu

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Giuseppe Iachini Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan Giuseppe Iachini'nin Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Giuseppe Iachini, son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli takımlarını çalıştırmıştı.

Fiorentina, Serie A'da 20 Aralık'ta konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenildikten sonra, teknik adam Vincenzo Montella'nın görevine son vermişti.

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Giuseppe Iachini Fiorentinanın yeni teknik direktörü oldu

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