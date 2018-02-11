Giuliano'dan olay sözler! "Hafta içi kavgalı geçti..."
Giuliano, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı oyuncu, bu maçta forma giyebilmek için teknik heyetle tartıştığını ifade etti.
Giuliano'nun sözlerinden derlenenler şöyle...
- Birlikte takım halinde güzel bir galibiyet aldık. Doktorumuza, sağlık ekibimize, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Takım halinde çok güzel bir galibiyet aldık. Hafta içi biraz kavgalı geçti, teknik heyetle tartışmalar oldu. Ben sahada olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi. Bu akşam takımıma katkı sağladığım için, takımım için elimden geleni yaptığım için gerçekten son derece büyük bir mutluluk duyuyorum.
- Eğer biz bu ruhu gösterirsek, bu sıradışı birlikteliği gösterirsek, çok zor maç kaybederiz. Sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız kesinlikle.
- Her oyuncunun fedakarlık yapmak istediği anlar vardır. Onu doğru anda kullanmanız gerekir. Ben de bu akşam kullandım. Ben takımı için her zaman sahada olmak, fedakarlık yapmak isteyen bir futbolcuyum. Fedakarlığı tüm takım olarak yaptık, herkes birbiri için koştu. Kaybettiysek iş bambaşka bir yana gidebilirdi. Fedakarlığı tüm takım olarak yaptık, tek oyuncu ile olmaz. Birbiri için koşan, tartışıyorsa da takım için tartışan oyuncu grubu vardı.
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