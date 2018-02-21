Giuliano yüzdesiyle dikkat çekiyor!
FenerbahÃ§e'nin BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Giuliano ÅŸutlarÄ±nÄ± gole Ã§evirme yÃ¼zdesiyle dikkat Ã§ekiyor.Â
Ligde attÄ±ÄŸÄ± 10 golle FenerbahÃ§e'nin skor yÃ¼kÃ¼nÃ¼ omuzlayan isim olan Giuliano, tam bir keskin niÅŸancÄ±!
SambacÄ±, 19 karÅŸÄ±laÅŸmada 30 kez kaleyi yoklarken, bunlarÄ±n 13'Ã¼nde Ã§erÃ§eveyi bulup 10'unda golÃ¼ yazdÄ±. Åžut baÅŸÄ±na yÃ¼zde 43'lÃ¼k gol yapma oranÄ± yakalayan Giuliano, isabetli ÅŸuttan ise yÃ¼zde 76.92'lik gol baÅŸarÄ±sÄ± elde etti.
Ligde BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸutlarÄ±nÄ± kurtaran Ã¼Ã§ kaleci var: ErtaÃ§ Ã–zbir (Malatyaspor), Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba (KarabÃ¼kspor) ve Volkan Babacan (BaÅŸakÅŸehir). Alanyaspor maÃ§Ä±nda iki isabetli ÅŸutu da gol olan, profesyonel kariyerinde ligde en fazla golÃ¼ (10) sarÄ±-lacivertli formayla atan Giuliano'nun ilk 6 lig maÃ§Ä±nda 2 penaltÄ± golÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda kaleye isabetli ÅŸutu yoktu.
Giuliano, 10 golÃ¼ 8 maÃ§ta attÄ±; FenerbahÃ§e bu maÃ§larÄ±n 7'sini kazandÄ±, 1'inde berabere kaldÄ±. Kanarya, sambacÄ±nÄ±n oynamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ maÃ§ta da (Ä°lk yarÄ±daki GÃ¶ztepe, ikinci yarÄ±daki Trabzonspor ve GenÃ§lerbirliÄŸi) sahadan eÅŸitlikle ayrÄ±lÄ±p, 6 puan kaybetti. (FotomaÃ§)
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle