Giuliano şov yaptı, Al Nassr farklı kazandı
Fenerbahçe'den, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Giuliano, Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 kazandıkları maçta, 2 gol kaydederek yıldızlaştı.
Asya Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Al Nassr, sahasında karşılaştığı Olmaliq'ı 4-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan temsilcisinin gollerini 55'te Omar Hawsawi, 62'de Sultan Al Ghanam, 80 ve 90+3. dakikalarda Giuliano attı.
Karşılaşmada Galatasaray'dan transfer olan Maicon da forma giydi.
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