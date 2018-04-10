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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.04.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Giuliano şampiyonluk açıklaması! Söz veremem

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Giuliano şampiyonluk açıklaması! Söz veremem

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Giuliano şampiyonluk ve son Brezilya Milli Takımı kadrosuna seçilmemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, kalan maçları kazanıp, önlerindeki 3 rakibi bekleyeceklerini söyledi. İç sahada çok kayıp yaşadıklarını aktaran Giuliano, “Durum bizim kontrolümüzde değil. Kontrolü yitirdik. Ama şunu biliyoruz Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş birbirleriyle oynayacaklar” dedi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Osmanlıspor maçı sonrası Milliyet Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. İkinci forvet olarak oynadığı zaman daha etkili olduğunu ifade eden Brezilyalı, hem takımının şampiyonluk şansını hem de Talisca’nın son dönemdeki performansıyla milli takımda yer almayı hak ettiğini belirtti. İşte Giuliano’nun açıklamaları:

Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takımıma yardım etmeye çalışıyorum. İyi oynamaya çalışıyorum. Performansımı daha yukarıya çekmeye çalışıyorum. Dünya Kupası’nda olmak için çabalıyorum. Her maçta en iyimi vermeye çalışıyorum. Gün gün bakıyorum kendime. Bunların sonunda Brezilya milli takım teknik heyeti karar verecek.

Son hazırlık maçının kadrosunda olmadığım için bir kızgınlığım yok. Durumu anlıyorum. Milli takımdaki teknik direktörümüz gerçekten dürüst bir kişi. Herkese şans vermeye gayret ediyor. Talisca şu anda iyi bir dönem geçiriyor. Milli takımda olmayı hak etti.

İkinci forvet

İkinci forvet gibi oynamak benim için yeni değil. Önceki takımlarımda da bu bölgede oynamıştım. Zenit’te mesela bu pozisyondaydım. Oynamak istediğim tarza en uygun pozisyon bu. Ceza sahasına girmek için boşluklar bulabiliyorum. Rakip oyuncular benim oralarda olmamı çok beklemiyorlar. Gol attığımda genelde ceza sahası içinde oluyorum. Bu da benim için iyi bir durum.

6 maçımız kaldı. 6 maçımızı kazandıktan sonra neler olacağına bakacağız. Durum bizim kontrolümüzde değil. Kontrolü yitirdik. Bunun sebebi evimizde kaybettiğimiz puanlardı. Rakiplerimizle farkı yaratan bu oldu. Ama şunu biliyoruz Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş birbirleriyle oynayacaklar. Ve burada puan kayıpları yaşanacaktır.

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Söz veremem

6 maçı kazanırsak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda söz veremiyorum çünkü artık bize bağlı bir durum değil ama en iyimizi vereceğiz. 6 maçımızı kazanırsak bence şampiyon olacağız ama önce o 6 maçı kazanmak gerekiyor.

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