Giuliano: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Giuliano, taraftarın gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Burada benden bekleneni vermeye çalışacağım. Umarım burada çok mutlu olurum ve takımla beraber kupalar kazanırız" şeklinde konuştu

Fenerbahçe taraftarının kendisini heyecanlandırdığını da ifade eden Giuliano Victor De Paula, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda söylediği sözleri duydum ve çok mutlu oldum. Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan da güzel bir birliktelik ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.

Son olarak takımın kalitesine dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, "Takımda tanıdığım isimler var. Josef de Souza da yakın arkadaşım. Gerçekten güçlü bir takımız ve büyük oyuncularımız var. Ben de onlarla aynı takımla olacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Giuliano Victor De Paula, sözlerini Türkçe olarak "En büyük Fenerbahçe" diyerek noktaladı.