Fenerbahçe'de iyi oyununu golle süsleyen Giuliano, özgüven açısından önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Brezilyalı yıldız maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

En önemlisi bu akşam galip gelmemizdi, bun başardık. Özgüven için çok önemli bir maçtı. Maçın 2. yarısında üretkenliğimiz biraz düştü, ilk yarıdaki gibi değildik. Her iki devrede de ben kenarda görev alıyordum, pozisyon anlamında bir değişiklik olmadı benim için. Soldado'ya daha yakın olduğum için ikinci bir forvet gibi gözükmüş olabilirim.

GALATASARAY YORUMU

O maçın neler ifade ettiği ile ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Tarftarlarımızın bu maça ne kadar önem verdiğini biliyoruz. O maçta her şeyimizi koyarak en iyi sonucu alarak dönmek istiyoruz.