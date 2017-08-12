Giuliano kimdir? Kaç yaşındadır?

Roberto Soldado’dan sonra 2. önemli transferini yapan Fenerbahçe’nin Brezilya’lı orta saha oyuncusu Giuliano ile anlaştığı açıklandı.
GIULIANO KİMDİR
Rus kulübünün 2016 yılında Gremio’dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol 13 asist ile oynadı.
Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 maçta oynadı. Sırasıyla, Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Ural ve Zenit formaları giyen Giuliano, 13 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.