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Giuliano kimdir? Kaç yaşındadır?

Giuliano kimdir, kaç yaşındadır sorusunun cevabını arayan binlerce futbolsever konuyla ilgili araştırmalara başladı. Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği orta saha oyuncusu Giuliano'nun performansı ve takım kariyeri merak edildi. Peki, Giuliano kimdir? Kaç yaşındadır?

Hürriyet Haber
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Roberto Soldado’dan sonra 2. önemli transferini yapan Fenerbahçe’nin Brezilya’lı orta saha oyuncusu Giuliano ile anlaştığı açıklandı.

GIULIANO KİMDİR

Rus kulübünün 2016 yılında Gremio’dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol 13 asist ile oynadı.

Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 maçta oynadı. Sırasıyla, Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Ural ve Zenit formaları giyen Giuliano, 13 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.

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