Giuliano etkisi! 10 oldu...
Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrar sahalara dönen Giuliano, sarı-lacivertlileri kazandırmaya devam ederken, Alanyaspor maçında attığı iki golle gol sayısını 10'a çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe karşılaşmasında omzu çıkan ve maçı tamamlayamayan Giuliano yaşadığı bu sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği performans ve attığı gol ile takımına katkısını göstermişti.
Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında da attığı 2 golle yıldızlaşan Giuliano, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Orta sahada gösterdiği performansla taraftarı ve teknik direktör Aykut Kocaman’ı memnun eden Brezilyalı 10 numara, 70. dakikada yerini Nabil Dirar’a bıraktı.
Giuliano, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta iki gol atarak ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. 19 maçta 10 kez ağları sarsan Brezilyalı oyuncu, şu anda Süper Lig'in en golcü orta saha oyuncusunu konumunda.
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