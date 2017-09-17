Giuliano: ''Alex cümleleri ile yaşamak istemiyorum''

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Galibiyetin önemine vurgu yapan Giuliano: "Taraftarlarımıza destek için teşekkür ediyorum. Bu maç özgüven için önemliydi. Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Hocamın verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Önemli olan takımın performansı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı.Yeni birçok oyuncumuz var. Uyum sürecimizi en iyi şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz.. Yeni yeni tanıyoruz birbirimizi. Skorlar da daha iyi olacaktır uyumumuz arttıkça.'' dedi.

Kendi tarihini yazmak istediğini belirten oyuncu: ''Alex'le kıyaslanmak hem iyi hem kötü. O harika bir oyuncu ama ben Giuliano'yum. Ben kendi tarihimi yazmak istiyorum. Alex cümleleri ile yaşamak istemiyorum. Her zamanki penaltı stilim. Ben her zaman böyle atarım penaltıyı. Güzel bir vuruş oldu, kaleciyi istediğim gibi terse yatırabildim. Endişemi üzerimden alan, özgüvenimi arttıran bir penaltı vuruşu oldu. Benim için bundan sonra işler daha kolay olacaktır.'' şeklinde konuştu. (Ajansspor)