Giuliano 11'de yok! Çünkü...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Giuliano’nun neden ilk 11’de olmadığı konusuna değinen Kocaman, “Bir antrenmana katıldı sadece. Maç ve seyahatlarde aramızda olmadı. Çok gidip geldiğimi söylemem lazım başlama durumuyla. Ama son anda şu geçiş durumunda birbirini tanıyan, daha fazla antrenman yaptığımız ve daha uyumlu olduğunu düşündüğümüz kadroyla başlamak ağır basınca, Giuliano’yu kenarda tutmayı ve maçın gidişatına göre kullanmak daha doğru bir fikir gibi göründü. Genel görüntüsü son derece iyi” dedi.