Giroud'un menajerinden Beşiktaş açıklaması

Arsenal'dan ayrılması beklenen Olivier Giroud'un menajeri Michael Manuello, Fransız yıldızın geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın forvet alternatifleri arasında bulunan 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Fransız Gazete Le Figaro'da konuşan Manuello, "Ne Türkiye ile ne de Çin ile ilgileniyoruz. Para için Arsenal'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok" ifadelerini kullandı.

Haberde Giroud ile Fenerbahçe, Everton, West Ham ve AC Milan kulüplerinin ilgili olduğu belirtildi.