Giroud'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Chelsea, Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, golcü futbolcusu Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbolcunun bir sezon daha formayı terleteceği vurgulandı.
Allez les Bleus! 🔵@_OlivierGiroud_ has signed a contract extension with the Blues! ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 Mayıs 2019
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