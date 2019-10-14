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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Giroud: "Pogba ile İslamiyet hakkında konuşuyoruz"

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Fransa Milli takım futbolcusu Giroud, verdiği röportajda özel hayatı hakkında konuşurken İslamiyet ile ilgili ifadeler de kullandı.

Fransa Milli takımının golcü futbolcusu Giroud, Quets France'a verdiği röportajda özel hayatı ve dini inançları hakkında konuştu.

İsa'ya çok şey borçlu olduğunu ve küçüklüğünden beri dini inançlara sahip olduğunu söyleyen Giroud, farklı inançlar besleyen insanlara da saygı duyduğunu belirtti. Müslümanlar hakkında konuşan yıldız futbolcu, Müslümanların kardeşi olduğunu söyledi.

"POGBA İLE İSLAMİYET HAKKINDA KONUŞURUZ"

Giroud yaptığı açıklamada, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Bu yüzden farklı inançlara da her zaman saygı duydum. Yeter ki, sevgi, saygı, tolerans olsun. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

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"MANEVİ DÜŞÜNCELERİ KONUŞTUĞUMUZ WHATSAPP GRUBUMUZ VAR"

Çocuklarım hala çok küçük. Onlarla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İki erkek kardeşim, kız kardeşim ve ailemle birlikte manevi düşünceleri konuştuğumuz bir Whatsapp grubumuz var. Annem kızıma gün batımından önce onu yaratanın Tanrı olduğunu ve o anlarda İsa'yı düşünebileceğini söyler. Kızım da bana birçok kez "Baba bu İsa" der. Bazen eşimle de, kızımla da dua ediyorum.

Giroud: Pogba ile İslamiyet hakkında konuşuyoruz

Giroud: Pogba ile İslamiyet hakkında konuşuyoruz

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