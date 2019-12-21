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İHA
21.12.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Giresun’un yeni stadı ne zaman bitiyor?

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Giresun’un yeni stadı ne zaman bitiyor?

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yapımı süren Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Giresun’un yeni spor kompleksinin bittiğinde 20 bin 28 seyirci kapasiteli stadyum, bin kişilik olimpik yüzme havuzu ve bir antrenman sahası ile birlikte yaklaşık 40 tane iş merkezi mağazası olan bir alan haline geleceğini kaydeden Belediye Başkanı Şenlikoğlu, stadyum inşaatının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Şenlikoğlu, “Yüklenici firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede inşaatın büyük oranda tamamlandığını ve Mart ayı itibarıyla teslim edeceklerini bildirdiler. Bu çok donanımlı, uluslararası, modern tesiste Giresunsporumuz inşallah şampiyonluklar yaşayacak” dedi.

Öte yandan 11 Kasım 2016 tarihinde temeli atılan ve ismi hala belirlenmeyen kompleks halk arasında ‘Çotanak Spor Kompleksi’ olarak adlandırılıyor.

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Giresun’un yeni stadı ne zaman bitiyor


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