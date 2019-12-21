Giresun’un yeni stadı ne zaman bitiyor?

Giresun’un yeni spor kompleksinin bittiğinde 20 bin 28 seyirci kapasiteli stadyum, bin kişilik olimpik yüzme havuzu ve bir antrenman sahası ile birlikte yaklaşık 40 tane iş merkezi mağazası olan bir alan haline geleceğini kaydeden Belediye Başkanı Şenlikoğlu, stadyum inşaatının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Şenlikoğlu, “Yüklenici firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede inşaatın büyük oranda tamamlandığını ve Mart ayı itibarıyla teslim edeceklerini bildirdiler. Bu çok donanımlı, uluslararası, modern tesiste Giresunsporumuz inşallah şampiyonluklar yaşayacak” dedi.

Öte yandan 11 Kasım 2016 tarihinde temeli atılan ve ismi hala belirlenmeyen kompleks halk arasında ‘Çotanak Spor Kompleksi’ olarak adlandırılıyor.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!