Giresunspor'un zirve inadı!

Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Deniz Turgut (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)
GİRESUNSPOR: Anıl (xx)- Caner (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xx), Hüsamettin (xxx), Dodo Andre (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dmytro Korkishko (x) (Dk.46 Fatih x), Diabang Dialiba (xxx), Jones Lopes (xx) (Dk.75 Mehmet Akyüz xx), Sinan (xxx) (Dk.85 Recep)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Stephane Acka (xx), Mehmet Ozan (x), Lokman (xx), Hakan (xx), Jasmin Scuk (xx), Abdulkadir (x) (Dk.46 Kubilay x), Gökhan (x) (Dk.62 Haris Harba x), Erhan (xx), Hamza (x) (Dk.75 Nobre x)
SARI KARTLAR: Caner, Fatih (Akın Çorap Giresunspor) Abdulkadir, Kubilay (Büyükşehir BelediyeErzurumspor)
GOLLER: Dk.60 Sinan, Dk.87 Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor)
3üncü dakikada sol kanattan Sinanın ortaladığı topu kaleci Kaya iki hamlede kontrol etti.
38inci dakikada Erzurumsporun Gökhan ile kullandığı serbestvuruşta top savunmanın arkasına düştü ve kafa vuruşunu yapan isim Lokmandı. Lokmanın vuruşunda meşin yuvarlak Anılın ellerinde kaldı.
40ıncı dakikada Dodo ısrarla topu taşıdı ve pasını sağ kanattaki Canere aktardı. Canerin orta şut karışımı vuruşundan sonuç gelmedi.
47nci dakikada Canerin sağdan ortasında savunma hata yaptı ve top Sinanın önünde kaldı. Sinanın sert vuruşunda top çok az farkla yandan auta gitti.
51inci dakikada Hüsamettinin sol kanattan ortaladığı topa Sinan Özkan istediği kafa vuruşunu yapamadı.
58inci dakikada Fatih Atikin pasıyla topla buluşan Hüsamettinin vuruşunu Kaya iki hamlede kontrol etti.
60ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Dialibanın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Sinan Özkan sert ve isabetli bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
71inci dakikada Sinan rakiplerinden birer-ikişer sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bomboş pozisyondaki Jonese pasını vermekte gecikince kaleci Kaya iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
84üncü dakikada Panosun düşürülmesiyle Giresunspor serbest atış kazandı. Topun başına Mehmet Akyüz geçti. Vuruşunda top barajdan geri geldi.
87nci dakikada Hüsamettinin pasıyla topla buluşan Mehmet Akyüz sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu Kayanın uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi. 2-0.
Giresunspor 2-0’lık galibiyetle evinde 3 maç aradan sonra da kazanmış oldu.