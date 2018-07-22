Giresunspor'un Topuk Yaylası kampı devam ediyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, takımlarının Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda başladığı hazırlık kampının kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Bahattin Kurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da start verdikleri yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara Kızılcahamam ve Bolu'da iki ayrı kamp dönemi geçirdiklerini hatırlatırken, üçüncü hazırlık kampı için Topuk Yaylası'nda dün itibarıyla toplanıldığını aktardı.
Topuk Yaylası'nda 10 günlük bir hazırlık dönemi geçirmeyi planladıklarını dile getiren Kurt, "Topuk Yaylası kampı, sezonun son çalışma dönemi olduğu için çok önemli. Buradaki süreci en iyi şekilde değerlendirerek, lige tam anlamıyla hazır olarak başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Kurt, Topuk Yaylası kampının ardından takımın şehre dönüş yaparak ligin ilk haftasında kendi evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam edeceğini söyledi.
Kadrolarını güçlendirme amacıyla bazı oyuncularla temas halinde olduklarını da vurgulayan Kurt, lig başlangıcına kadar eksik bölgelere gereken takviyelerin yapılacağını sözlerine ekledi.
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