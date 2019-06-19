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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.06.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Giresunspor’da Sacit Ali Eren yeniden başkanlığa seçildi

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Giresunspor’da Sacit Ali Eren yeniden başkanlığa seçildi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Sacit Ali Eren yeniden başkanlığa seçildi.

Giresunspor Tesisleri’nde gerçekleşen genel kurula Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski kulüp başkanları ile üyeler katıldı. Divan başkanlığını Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ödenin yaptığı genel kurulda seçimlere mevcut başkan Eren ile Harun Cici’nin listeleri ile gidildi. Genel kurul sonucunda yapılan sayımda, Eren 213 üyenin oyunu alarak yeniden Giresunspor'un kulüp başkanlığına seçildi. Diğer aday Harun Cici ise 37 oy aldı.

Başkan Eren, genel kurulun sonunda yaptığı konuşmada, kendisini başkanlık görevine layık gören üyelere teşekkür ederek, İnşallah Giresunspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.

Sacit Ali Eren başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

İsmail Kurt, Ali Tekbaş, İsmail Demir, Fazıl Ziya Pamukoğlu, İbrahim Cemal Çabukusta, Ferhat Karademir, Sinan Akgün, Hasan Yılmaz, Said Safi, Mehmet Şener, Hüseyin İpek, Mehmet Fevzi Usta, Hüseyin Taşkın, Abdül Selam Çağırıcı, Mutlu Ömer Karaman.

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