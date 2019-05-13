Giresunspor'da olağan genel kurul haziranda yapılacak
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde toplayarak haziran ayında yapmayı planladıkları olağan genel kurul tarihini belirleyeceklerini söyledi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak aralık ayında göreve geldiklerini ve çok zorlu bir süreçte çalıştıklarını belirtti.
Yaşanılan tüm sıkıntılara rağmen Giresunspor'u ligde tutmayı başardıklarını ifade eden Eren, "Yönetim kurulumuzu önümüzdeki günlerde toplayacak ve haziran ayında yapmayı planladığımız olağan genel kurul tarihini belirleyeceğiz. Başkanlığa yeniden aday olacağım." dedi.
Eren, gelecek sezonun planlamasına da başladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:
"18 Mayıs Cumartesi günü oynayacağımız Altınordu maçıyla ligi tamamlayacağız. Sezonun ardından teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile görüşerek takım oluşturacağız. Hocamızın raporu doğrultusunda önce iç, ardından da dış transfere yöneleceğiz. Bizi gelecek sezon hedeflerimize ulaştıracak kadro kuracağız."
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