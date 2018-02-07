Giresunspor'da iki yönetici gözaltında
Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor maçına aktreditasyon kartıyla taraftar soktuğu gerekçesiyle iki Giresunsporlu yönetici gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle deplasmanda karşılaşan Akın Çorap Giresunspor’da Asbaşkan Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, maç içinde spor şube tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 2 ismin, kendilerine ait akreditasyon kartıyla tribüne taraftar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyette ifade verdiği öğrenildi.
İki yönetici ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Giresunspor cephesinden yapılan açıklamada ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğu, yöneticilerin akreditasyon kartında yazan kapı numarası dışında başka kapıdan girmeye çalıştığı için emniyet tarafından uyarıldığı belirtildi.
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