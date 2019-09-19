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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.09.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık...

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Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık...

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, sezona Teknik Direktör Erkan Sözeri ile başladıklarını söyledi.

Erkan Sözeri'nin İstanbulspor maçı sonrası ayrılmak istediğini bildirdiğini ifade eden Eren, kendisi ile yapılan görüşme sonrası yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile görüştüklerini ve anlaştıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Hedefimizden kesinlikle sapmış değiliz. Yani şöyle zannetmesin kimse, 'Giresunspor dört maçta bir puan aldı, başkan yoruldu, yıprandı veya yıpratıyoruz' böyle bir durum yok. Biz hedefimizden sapmış değiliz. Oyuncularımızın inancı tam. Özellikle bizim oyuncularımıza olan inancımız da tam."

Eren, Fatih Karagümrük maçıyla ligde çıkışa geçmek istediklerini, sezonu hedefledikleri yerde tamamlamayı arzu ettiklerini aktardı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Giresun şehrine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kutlu, beklentileri bildiklerini ve bunun karşılığını vermek istediklerini vurgulayarak, "Beklenti büyük. Çünkü yapılan yatırımlar var. İyi kadro var, inşallah bu beklentinin karşılığını veririz. Tabii kolay bir iş değil, ama inanıyoruz. Hep beraber birlikteliği sağladığımız zaman yönetim kurulu, oyuncular, özellikle yerel basın biz bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu. 

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Giresunsporda Hakan Kutlu dönemi 1+1 yıllık...

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