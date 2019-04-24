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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.04.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Giresunspor’da Erkan Sözeri resmen imzayı attı

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Giresunspor’da Erkan Sözeri resmen imzayı attı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı kulübün tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kendisiyle 1,5 yıllık anlaşma sağlandıklarını belirtti.

Eren, bundan sonraki hedeflerinin kalan 4 haftayı kazasız atlatıp gelecek sezon için iddialı bir ekip kurmak olduğunu ifade etti.

Erkan Sözeri de bu sene bir kulüpte çalışmak istemediğini ancak Giresunspor'a gelmek için çok ısrar yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Israrlara dayanamadım ve bana sunulan gelecek yıl projesi de heyecanlandırınca taşın altına elimi koymaya karar verdim. Kalan 4 maçımızda hep birlikte el ele verip bu ligde kalmayı, ardından da gelecek yılın güçlü ekibini kurmak için kolları şimdiden sıvadık. Oyuncuların çoğunu tanıyorum, hepsi kendini kanıtlamış oyuncular. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama baskı olunca da başarı gelmiyor. Bakın Fenerbahçe bile stresle başa çıkamıyor. Bizler ekip olarak takımdaki bu sıkıntıyı çözeceğimize inanıyorum. Bu sene ligde kalıp seneye de şampiyonluk kovalayan bir ekip kurup yolumuza devam edeceğiz."

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Sözeri, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili de "Ba Adama defterini kapattık, çünkü böyle disiplinsiz oyuncu ile çalışmamız mümkün değil. Emre Nefiz ve Orhan Taşdelen ile bir görüşme yapacağım, kaptanlarla görüşüp bir karara varacağız" ifadesinde bulundu.

Açıklamaların ardından teknik direktör Erkan Sözeri 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sözeri, oyuncularla yapacağı toplantının ardından ise ilk idmanını Giresun Atatürk Stadında yapacak.

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Giresunspor’da Erkan Sözeri resmen imzayı attı

 

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