Giresunspor'da Aykut Demir forma için çalışıyor

Akın Çorap Giresunspor formasını henüz sırtına geçiremeyen Aykut Demir’in lige verilecek arayı iyi kullanması bekleniyor. Trabzonspor ile sözleşmesini fesih yaptırdıktan sonra Giresunspor ile anlaşan ancak eski takımıyla sezon öncesi çalışmalara katılmadığı için 6 haftalık süreçte forma şansı bulamayan savunma oyuncusu, takımının Ümraniyespor maçında da görev yapamayacak.

Henüz düz koşu yapan ve antrenörler eşliğinde çalışan Aykut Demir, Ümraniyespor maçının ardından takımla birlikte idmanlara da başlayacak. Demir, lige verilecek olan aranın ardından Gazişehir Gaziantep deplasmanında teknik direktör Metin Diyadin’in şans vermesi halinde görev yapabilecek.

Bu arada Aykut Demir’in takıma girmek için verdiği mücadele takım ve yönetimce de takdirle karşılandı.