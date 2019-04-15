Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiresunspor'a teknik direktör dayanmıyor
GeriFutbol Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
15.04.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'da, geride kalan 29 haftada 4 teknik direktör görev yaptı.

Ligin 29. haftasında küme düşmeyi haftalar önce garantileyen Kardemir Karabükspor'a konuk olan ve rakibi ile golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırma kararı almıştı.  Kılıç, Karadeniz temsilcisinde bu sezon görev yapan dördüncü teknik adam oldu.

Diyadin ile hızlı giriş

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile hızlı giriş yapan yeşil-beyazlılar, ilk üç maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Dördüncü haftada deplasmanda 2-0'lık Ümraniyespor yenilgisiyle düşüşe geçen Giresunspor'da, yönetim kurulu 7'nci haftadaki Adanaspor mağlubiyeti sonrası Diyadin ile yollarını ayırdı.

9'uncu haftada Kalpar göreve geldi

Metin Diyadin'in ardından Karadeniz temsilcisinde takımın başına Hüseyin Kalpar getirildi. 9'uncu haftada göreve başlayan deneyimli isim de bir türlü istenilen başarıyı yakalayamadı.

Kalpar yönetiminde dokuz karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar, sadece kendi evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u mağlup etmeyi başardı. Giresunspor, bu süreçte sahadan 5 kez mağlup ayrılırken 3 maçta ise berabere kaldı.


Ümit Özat sadece üç hafta

Hüseyin Kalpar ile de umduğu başarıları yakalamayan Giresunspor'da, 27 Aralık 2018'de yapılan olağan genel kurulda göreve gelen Sacit Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, devre arasında Kalpar ile yollarını ayırdı.

Yönetim, bu sezon teknik direktörlüğe üçüncü isim olan Ümit Özat'ı getirdi. 7 Ocak'ta bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Özat da bekleneni veremedi.

Devre arası transfer döneminde 12 oyuncu takviyesi yapan ve ikinci devreye iddialı girmek isteyen yeşil-beyazlılarda Özat sadece 28 gün görev yaptı. Giresunspor, Ümit Özat yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Kemal Kılıç sadece bir galibiyet alabildi

Giresunspor'da 21. haftadan itibaren teknik direktör olarak Kemal Kılıç görev yapmaya başlarken, tecrübeli isim yeşil-beyazlılarda takımın başına getirilen bu sezonki dördüncü isim oldu.

Kılıç da Karadeniz temsilcisinde arzu edilen başarıları yakalayamadı. Giresunspor'un teknik direktörü olarak dokuz maça çıkan Kılıç, sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı.

Beş maçta rakipleriyle berabere kalan yeşil-beyazlılar, üç kez de sahadan mağlup ayrıldı.

kinci devrede sadece bir galibiyet

Karadeniz temsilcisi ligin ikinci yarısında oynanan 12 maçta sadece bir kez galip geldi.
25'inci haftada sahasında Boluspor'u 3-1 ile geçen yeşil-beyazlılar, 4 kez mağlup oldu, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar, geride kalan 29 hafta sonunda 29 puan toplayarak ligde 15. sırada bulunuyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor

Joao Felix'ten gündem yaratan açıklamalar!

Bakan Kasapoğlu'ndan Polat Kemboi Arıkan'a tebrik

Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti! Guti...