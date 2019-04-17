Giresunspor resmen açıkladı! Fatih Tekke...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, teknik direktör konusunda Erkan Sözeri ve Fatih Tekke ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Nisan Cumartesi günü sahalarında Abalı Denizlispor ile çok kritik bir maç oynayacaklarını belirtti.
Takımı maça, altyapı hocaları Hakan Kurt ve Ercan Gezgin'in hazırlayacağını aktaran Karademir, "Kendimizi bir türlü uzaklaştıramadığımız kırmızı bölgenin ateşinin hissedildiği zor bir maç olacak. Bu maçta başkan ve yönetim kurulu olarak kendilerine güveniyoruz. Denizlispor'u mağlup edecek güçteyiz, bu gücü sahaya yansıtıp seyircimizle birlikte mutlu bir cumartesi geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Karademir, teknik direktör konusunda henüz netleşen bir gelişme yaşanmadığına işaret ederek, "Başkanımızın Erkan Sözeri ve Fatih Tekke ile görüşmeleri devam ediyor. Bu maçta takım altyapı hocalarımıza emanet, sonrasıyla ilgili de ismi geçen hocalarla anlaşabilirsek kamuoyuna açıklama yapacağız." diye konuştu.
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