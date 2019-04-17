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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.04.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Giresunspor resmen açıkladı! Fatih Tekke...

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Giresunspor resmen açıkladı! Fatih Tekke...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, teknik direktör konusunda Erkan Sözeri ve Fatih Tekke ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Nisan Cumartesi günü sahalarında Abalı Denizlispor ile çok kritik bir maç oynayacaklarını belirtti.

Takımı maça, altyapı hocaları Hakan Kurt ve Ercan Gezgin'in hazırlayacağını aktaran Karademir, "Kendimizi bir türlü uzaklaştıramadığımız kırmızı bölgenin ateşinin hissedildiği zor bir maç olacak. Bu maçta başkan ve yönetim kurulu olarak kendilerine güveniyoruz. Denizlispor'u mağlup edecek güçteyiz, bu gücü sahaya yansıtıp seyircimizle birlikte mutlu bir cumartesi geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor gol çalıştı
Trabzonspor gol çalıştı

Karademir, teknik direktör konusunda henüz netleşen bir gelişme yaşanmadığına işaret ederek, "Başkanımızın Erkan Sözeri ve Fatih Tekke ile görüşmeleri devam ediyor. Bu maçta takım altyapı hocalarımıza emanet, sonrasıyla ilgili de ismi geçen hocalarla anlaşabilirsek kamuoyuna açıklama yapacağız." diye konuştu.

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