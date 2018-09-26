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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.09.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Giresunspor maddi destek arayışında

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Giresunspor maddi destek arayışında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, maaş, prim ve peşinat taksitlerini ödediklerinde takımın moral ve motivasyon açısından çok daha iyi konuma geleceğini belirtti.

Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor olarak personel, teknik heyet ve futbolculara olan görevlerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Giresun'u Ankara'da temsil eden tüm yetkililerle görüşerek sıkıntıları dile getireceğini kaydeden Bozbağ, "Ayrıca perşembe gecesine kadar buradayım ve bir dizi ziyaretlerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Bozbağ, Giresunspor'un güncel borçları dışında geçmişe ilişkin borcu olmayan ender kulüplerden biri olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Maaş, prim ve peşinat taksitlerimizi ödediğimizde takımımız moral ve motivasyon açısından çok daha iyi konuma gelecektir. Bugüne kadar başardığımız zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi bundan sonra da yönetim kurulumuz ve şehrimizle birlikte kenetlenerek tüm zorlukların üstesinden geleceğiz." 

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı da olan Mustafa Bozbağ, 1. lig kulüpleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bir araya geleceğini aktardı.

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