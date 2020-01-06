AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:06,
Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu İshak Doğan'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve son olarak Yılport Samsunspor kadrosunda yer alan İshak Doğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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