Giresunspor iki kulvarda galibiyet hedefliyor

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, ligde 2 maçlık yenilginin ardından hafta sonu Altay karşısında çok önemli üç puan aldıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda iç sahada perşembe günü Kocaelispor ile oynayacakları maça hazırlandıklarını ifade eden Kazancıoğlu, bu maçı önemsediklerini kaydetti.

Giresunspor'un hedefinin her zaman her kulvarda başarılı olmak olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, "Her zaman sahaya galibiyet için çıkan bir takımız. Şu an bizim için lig daha önemli ancak kupayı da bir kenara bırakamayız. Bize yakıştığı gibi oynayıp galip geleceğimize inanıyoruz. Hem kupada hem de ligde galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kazancıoğlu, 1 Ekim Pazartesi günü de Adanaspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kupa maçını geride bırakıp bu maça hazırlanacağız. Lige iyi bir başlangıç yaptık, iki mağlubiyetle üzüldük ancak hafta sonu aldığımız galibiyet moral oldu. İnşallah Adanaspor maçında da taraftarımıza galibiyet hediye ederiz. Bu sezon başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis 429 Monaco - Angers 3 MS1 1,60 21708 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 429 Monaco - Angers 3 11,60 %98,35 X3,30 %1,03 23,80 %0,62

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR