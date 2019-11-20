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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.11.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Giresunspor hasreti dindirmek istiyor! 19 maç...

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Giresunspor hasreti dindirmek istiyor! 19 maç...

Giresunspor, 19 maçlık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Buna da bir son vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü bu böyle yıllar boyunca sürüp gitmeyecek" dedi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son 19 maçı kazanamadı.

Geçtiğimiz sezona üst üste üç galibiyet alarak başlayan Karadeniz temsilcisinin bu süreden sonraki düşen grafiği deplasman karnesine de yansıdı.

Son deplasman galibiyetini geçen sezonun 6. haftasında Altay karşısında 1-0'lık skorla alan Giresunspor, bu sezon dahil oynadığı 19 dış saha maçında galibiyet elde edemedi.

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Yeşil-beyazlı takım, son haftalarda iç sahadaki yükselen grafiğini dış sahaya da yansıtmak istiyor.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 6 maçtan 4'ünün deplasmanda olmasının dezavantaj olarak göründüğünü söyledi.

Takımın uzun süredir deplasmanda kazanamadığına işaret eden Kutlu, "Buna da bir son vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü bu böyle yıllar boyunca sürüp gitmeyecek. İnşallah o da bu haftaya denk gelir." diye konuştu.

Kutlu, iç sahada son haftalarda hem skor hem de oyun olarak ortaya koydukları üstünlükler olduğunu belirterek, "Artık bunu dış sahaya da yansıtmamız gerekiyor. İnşallah avantaja çeviririz. Son haftalarda takımın inanmışlığı da var, aldığımız skorların öz güveni de var. Bu hafta deplasmanda galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

Giresunspor hasreti dindirmek istiyor 19 maç...

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