Giresunspor genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu transfer etti

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce Fatih Karagümrük ve Usinger TSG takımlarında oynayan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu Ertuğrul Şenlikoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca takımın bu akşam yaptığı antrenmanla iki günlük izne çıktığı ifade edilerek, 13 Ocak Pazartesi tekrar Antalya'da toplanarak Menemenspor maçı hazırlıklarına devam edileceği kaydedildi

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