Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sahaya ligde az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro sürmesi bekleniyor.

Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, A.Ç. Giresunspor maçı hazırlıklarını 30 Ocak Salı günü Can Bartu Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.