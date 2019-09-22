Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Saffet Barış Saka , Selahattin Altay , Ali Tuna
Giresunspor: Adriano Fachini , Muhammet , Ahmet Kesim , Rusescu , Ahmet İlhan , Murat , Del Valle , Tanase ,(Landel dk. 65 ) Renan (Mehmet dk. 79 ), Muhammed Himmet , Bekir (Özgür Can dk. 65 )
Yedekler: Metin, Numan, Alperen, Uğur, Orhan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Fatih Karagümrük: Aykut , Alparslan , Gaber , Barış (Fatih dk. 90 ?), İbrahim (Ramazan dk. 90+1 ?), Zeki (Barış Özbek dk. 79 ), Erkan , Emeghara , Arif , Koray , Erik Sabo
Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer, Efe, Sercan, Stefan, Bülent
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Sarı Kartlar: Himmet, Murat (Giresunspor) Gaber, Barış, Aykut (Fatih Karagümrük)
Goller: Del Valle (dk. 90) (Giresunspor), Erik Sabo (dk. 51) (Fatih Karagümrük)
Maçtan dakikalar
3. dakikada Tanase’nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
51. dakikada konuk takım öne geçti. Barış Başdaş’ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle Sabo’nun önüne indirip büyük hata yapınca topla buluşan Erik Sabo, takımını öne geçiren golü attı. 0-1
90. dakikada, Giresunspor beraberliği yakaladı. Kontra atakla rakip sahaya giren yeşil-beyazlılar, Del Valle’nin vuruşuyla beraberliği yakaladı. 1-1.
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