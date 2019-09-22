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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.09.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1

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Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Saffet Barış Saka , Selahattin Altay , Ali Tuna

Giresunspor: Adriano Fachini , Muhammet , Ahmet Kesim , Rusescu , Ahmet İlhan , Murat , Del Valle , Tanase ,(Landel dk. 65 ) Renan (Mehmet dk. 79 ), Muhammed Himmet , Bekir (Özgür Can dk. 65 )

Yedekler: Metin, Numan, Alperen, Uğur, Orhan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Fatih Karagümrük: Aykut , Alparslan , Gaber , Barış (Fatih dk. 90 ?), İbrahim (Ramazan dk. 90+1 ?), Zeki (Barış Özbek dk. 79 ), Erkan , Emeghara , Arif , Koray , Erik Sabo

Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer, Efe, Sercan, Stefan, Bülent

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Sarı Kartlar: Himmet, Murat (Giresunspor) Gaber, Barış, Aykut (Fatih Karagümrük)

Goller: Del Valle (dk. 90) (Giresunspor), Erik Sabo (dk. 51) (Fatih Karagümrük)

Maçtan dakikalar

3. dakikada Tanase’nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

51. dakikada konuk takım öne geçti. Barış Başdaş’ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle Sabo’nun önüne indirip büyük hata yapınca topla buluşan Erik Sabo, takımını öne geçiren golü attı. 0-1

90. dakikada, Giresunspor beraberliği yakaladı. Kontra atakla rakip sahaya giren yeşil-beyazlılar, Del Valle’nin vuruşuyla beraberliği yakaladı. 1-1.

Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1

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