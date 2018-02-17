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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Giresunspor evinde mağlup

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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Denizlispor’u konuk etti. Konuk ekip Denizlispor sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp , Gökhan Memişoğlu , Engin Erdem

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin , Caner Arıcı , Aykut Demir , Çağlar Birinci , Abdülkerim Bardakçı , Panos Dimitriadis (Hakan Barış dk. 83 ), Muhammet Reis (Recep dk. 34 ), Dodo , Dmytro Korkishko (Henrique Almeida dk. 46 ), Jones Carioca , Sinan Özkan

Yedekler: Anıl Atağ, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Murat Gürbüzerol, Fatih Atik, Batuhan Altıntaş,

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Denizlispor: Asil Kaan Güler , Cenk Güvenç , Alperen Babacan , Kerem Can Akyüz , Ziya Alkurt (Veli dk. 83 ?), Taşkın İlter , Hasan Kılıç , İsmail Haktan Odabaşı (Kappel dk. 66 ), İsmail Aissati , Barış Örücü , Patrick Friday Eze (Mehmet Akyüz dk. 62 )

Yedekler: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Darko Lazic, Alperen Yazıcı, Cihan Özkaymak, Berkan Afşarlı
Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Barış (dk. 36), Ziya (dk. 57) (Denzilispor)

Sarı Kartlar: Çağlar, Ahmet, Sinan, Caner (A.Ç Giresunspor), Cenk, Hasan, Eze, Taşkın (Denizlispor)

Giresunspor evinde mağlup

Maçtan dakikalar:

22. dakikada Giresunspor’da kornerden seken topu sağ taraftan Jones içeri doldurdu. Aykut’un kafa vuruşunda savunmadan seken top Abdulkerim’in önünde kaldı. Abdulkerim'in vuruşunda Cenk topu çizgi üzerinden çıkartarak mutlak golü önledi.

35. dakikada Denizlispor Ziya ile girdiği pozisyonda yeşil-beyazlı ekibin kalecisi Ahmet Şahin’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Örücü düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

57. dakikada İsmail Haktan’ın sağ kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Ziya kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 0-2

 

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