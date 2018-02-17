Giresunspor evinde mağlup
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Denizlispor’u konuk etti. Konuk ekip Denizlispor sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp , Gökhan Memişoğlu , Engin Erdem
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin , Caner Arıcı , Aykut Demir , Çağlar Birinci , Abdülkerim Bardakçı , Panos Dimitriadis (Hakan Barış dk. 83 ), Muhammet Reis (Recep dk. 34 ), Dodo , Dmytro Korkishko (Henrique Almeida dk. 46 ), Jones Carioca , Sinan Özkan
Yedekler: Anıl Atağ, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Murat Gürbüzerol, Fatih Atik, Batuhan Altıntaş,
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Denizlispor: Asil Kaan Güler , Cenk Güvenç , Alperen Babacan , Kerem Can Akyüz , Ziya Alkurt (Veli dk. 83 ?), Taşkın İlter , Hasan Kılıç , İsmail Haktan Odabaşı (Kappel dk. 66 ), İsmail Aissati , Barış Örücü , Patrick Friday Eze (Mehmet Akyüz dk. 62 )
Yedekler: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Darko Lazic, Alperen Yazıcı, Cihan Özkaymak, Berkan Afşarlı
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Barış (dk. 36), Ziya (dk. 57) (Denzilispor)
Sarı Kartlar: Çağlar, Ahmet, Sinan, Caner (A.Ç Giresunspor), Cenk, Hasan, Eze, Taşkın (Denizlispor)
Maçtan dakikalar:
22. dakikada Giresunspor’da kornerden seken topu sağ taraftan Jones içeri doldurdu. Aykut’un kafa vuruşunda savunmadan seken top Abdulkerim’in önünde kaldı. Abdulkerim'in vuruşunda Cenk topu çizgi üzerinden çıkartarak mutlak golü önledi.
35. dakikada Denizlispor Ziya ile girdiği pozisyonda yeşil-beyazlı ekibin kalecisi Ahmet Şahin’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Örücü düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
57. dakikada İsmail Haktan’ın sağ kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Ziya kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 0-2
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